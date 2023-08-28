На Харківщині жінка отримала підозру за антиукраїнські висловлювання - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Харківщині, 45-річна жінка розповідала поліцейським, що мріє про “великое русское будущее в Украине”. За це вона отримала підозру у колабораціонізмі. Про випадок повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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“Поліцейські прибули за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал. Проте, прибувши на місце, правоохоронці зустрілись з прихильницею „руського миру“. Жінка почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає „освобождения Харьковской области“. На цьому колаборантка не зупинилась: вона почала схвалювати дії російського очільника та додала, що „Україна повинна неодмінно приєднатись до російської федерації“. Кремлівські наративи, висловлені жінкою, не залишились поза увагою — їй оголошено підозру”, — розповіли в обласній прокуратурі.
Деталі
Цей інцидент трапився в місті Люботин наприкінці червня.
За антиукраїнські висловлювання жінці повідомили про підозру. Їй інкримінують колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України). За це передбачено покарання у вигляді волі на строк від 10 до 15 років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав про мешканця Куп’янська, який співпрацював з російськими загарбниками у період тимчасової окупації Харківщини та фабрикував справи проти українців.