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На Харьковщине женщина получила подозрение за антиукраинские высказывания - прокуратура

На Харьковщине женщина получила подозрение за антиукраинские высказывания - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. На Харьковщине, 45-летняя женщина рассказывала полицейским, что мечтает о “великом русском будущем в Украине”. За это она получила подозрение в коллаборационизме. О случае сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Цитата

“Полицейские прибыли по вызову в семью, в которой возник семейный скандал. Однако, прибыв на место, правоохранители встретились со сторонницей „русского мира“. Женщина начала рассказывать полицейским о том, как она ждет „освобождения Харьковской области“. На этом коллаборантка не остановилась: она начала одобрять действия российского руководителя и добавила, что „Украина должна непременно присоединиться к российской федерации“. Кремлевские нарративы, высказанные женщиной, не остались без внимания — ей объявлено подозрение”, — рассказали в областной прокуратуре.

Детали

Этот инцидент произошел в городе Люботин в конце июня.

За антиукраинские высказывания женщине сообщили о подозрении. Ей инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Напомним

Ранее УНН писал о жителе Купянска, который сотрудничал с российскими захватчиками в период временной оккупации Харьковской области, и фабриковал дела против украинцев.

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