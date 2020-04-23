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Нарушение карантина: человек за плату пускал желающих погулять в своем цветочном поле

Нарушение карантина: человек за плату пускал желающих погулять в своем цветочном поле

Киев  •  УНН

 • 10740 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На Буковине обнаружили нарушителя карантина - мужчина за плату пускал желающих в свое цветочное поле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничительных мер. Во время мониторинга социальных сетей полицейские Новоселицкого отделения полиции обнаружили заметки, на которых были зафиксированы признаки нарушения карантина в селе Магала. Правоохранители установили, что местный житель за оплату запускал желающих на свое цветочное поле. Потому - количество граждан превышало допустимую норму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение карантинных ограничений на частного предпринимателя полицейские составили протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за организацию массового мероприятия рекламно-коммерческого характера).

Напомним, в Харькове полиция открыла производство из-за работающих рынков.

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