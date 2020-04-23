Порушення карантину: чоловік за плату пускав бажаючих погуляти в своєму квітковому полі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Буковині виявили порушника карантину - чоловік за плату пускав бажаючих у своє квіткове поле. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
“Поліцейські виявили порушення карантинних обмежувальних заходів. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Новоселицького відділення поліції виявили дописи, на яких було зафіксовано ознаки порушення карантинних обмежень у селі Магала. Правоохоронці встановили, що місцевий житель за оплату запускав бажаючих на своє квіткове поле. Відтак - кількість громадян перевищувала допустиму норму”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за порушення карантинних обмежень на приватного підприємця поліцейські склали протокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за організацію масового заходу рекламно-комерційного характеру).
Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила провадження через працюючі ринки.