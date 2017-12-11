Рядом с рождественской ярмаркой в Берлине нашли боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Берлине недалеко от рождественской ярмарки и мечети обнаружили большое количество боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.
Боеприпасы были найдены на подземной парковке. По данным газеты, речь идет о 200 патронов в оригинальных упаковках, упакованных в полиэтиленовые пакеты.
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"Поскольку рядом с местом обнаружения амуниции расположен рождественская ярмарка, а над парковкой (расположена - ред.) Мечеть, не исключена опасная ситуация", - говорится в полицейском отчете, с которым ознакомилась газета.
На место прибыли правоохранители. Они обследовали место на предмет взрывчатки и направили найдены патроны на экспертизу. Пока у полиции нет предположений, кому могли принадлежать боеприпасы.
Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек , подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.