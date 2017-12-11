Поруч з різдвяним ярмарком в Берліні знайшли боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Берліні неподалік від різдвяного ярмарку і мечеті виявили велику кількість боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.
Боєприпаси були знайдені на підземній парковці. За даними газети, мова йде про 200 патронів в оригінальних упаковках, запакованих в поліетиленові пакети.
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"Оскільки поруч з місцем виявлення амуніції розташований різдвяний ярмарок, а над паркуванням (розташована - ред.) мечеть, не виключена небезпечна ситуація", - йдеться в поліцейському звіті, з яким ознайомилася газета.
На місце прибули правоохоронці. Вони обстежили місце на предмет вибухівки та направили знайдені патрони на експертизу. Поки у поліції немає припущень, кому могли належати боєприпаси.
Нагадаємо, правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс.