Португалия не будет оспаривать решение УЕФА по Мораесу

"Федерация футбола Португалии не реагирует на решение этического и дисциплинарного комитета УЕФА касательно отклонения протеста Федерации из-за использования Жуниора Мораеса, натурализованного украинского форварда, в игре за сборную Украины на "Эстадио да Луз" 25 марта, для отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года", - пишет издание.

Напомним, УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса", отклонив протесты сборных Португалии и Люксембурга относительно сборной Украины. Таким образом, команда Андрея Шевченко не будет лишена турнирных очков и остается лидером своей группы в квалификации Евро-2020.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда многие футболисты после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - заявил по этому поводу президент ФФУ Андрей Павелко.