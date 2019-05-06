Португалія не оскаржуватиме рішення УЄФА щодо Мораеса

"Федерація футболу Португалії не реагує на рішення етичного і дисциплінарного комітету УЄФА щодо відхилення протесту Федерації через використання Жуніора Мораеса, натуралізованого українського форварда, в грі за збірну України на "Естадіо да Луз" 25 березня, для відбіркового етапу чемпіонату Європи 2020 року", - пише видання.

Нагадаємо, УЄФА виніс вердикт у "справі Мораеса", відхиливши протести збірних Португалії та Люксембургу щодо збірної України. Таким чином, команда Андрія Шевченко не буде позбавлена турнірних очок і залишається лідером своєї групи у кваліфікації Євро-2020.

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців - справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже в той час, коли багато футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, вибравши її новою батьківщиною для своєї родини і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави", - заявив з цього приводу президент ФФУ Андрій Павелко.