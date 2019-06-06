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Портнов заявил, что пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос в ГБР

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретарь пятого Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на завтра вызван на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил 6 июня на собственном Telegram-канале, передает УНН.

"...на завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО", - написал Портнов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

После этого пресс-секретарь пятого Президента Украины Святослав Цеголко заявил, что техника из ситуационной комнаты Президента Украины была арендована на средства Порошенко, а сейчас ее вернули арендодателю.

В ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

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