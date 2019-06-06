Портнов заявив, що прес-секретаря Порошенка викликали на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що прес-секретаря п’ятого Президента України Петра Порошенка Святослава Цеголка на завтра викликано на допит до Державного бюро розслідувань. Про це він повідомив 6 червня на власному Telegram-каналі, передає УНН.
"...на завтра Цеголко викликаний повісткою на допит в ДБР за фактом крадіжки стільців, шпалер, прапорів і комп'ютерів з ситуативної кімнати РНБО", - написав Портнов.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.
Після цього прес-секретар п'ятого Президента України Святослав Цеголко заявив, що техніка з ситуаційної кімнати Президента України була орендована на кошти Порошенка, а нині її повернули орендодавцю.
У ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.