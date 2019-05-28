Техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко - Цеголко

КИЇВ. 28 травня. УНН. Техніка з ситуаційної кімнати Президента України була орендована на кошти екс-президента Петра Порошенка, а нині її повернули орендодавцю. Про це повідомив прес-секретар колишнього президента України Святослав Цеголко у Facebook, реагуючи на заяву нещодавно призначенного секретаря РНБО Олександра Данилюка про те, що з ситуаційної кімнати забрали сервери з секретними даними, передає УНН.