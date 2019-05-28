Техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко - Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Техніка з ситуаційної кімнати Президента України була орендована на кошти екс-президента Петра Порошенка, а нині її повернули орендодавцю. Про це повідомив прес-секретар колишнього президента України Святослав Цеголко у Facebook, реагуючи на заяву нещодавно призначенного секретаря РНБО Олександра Данилюка про те, що з ситуаційної кімнати забрали сервери з секретними даними, передає УНН.
“Уся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю”, — повідомив Цеголко.
За словами прес-секретаря Порошенко, жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, “доступ до неї забезпечувався лише on line”.
“Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій”, — зауважив Цеголко.
У свою чергу, до цього екс-секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що наведений новим секретарем Олександром Данилюком відеоматеріал про зникнення серверів із секретною інформацією жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.