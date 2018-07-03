Порошенко завтра подпишет закон о валюте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра подпишет закон о валюте. Об этом он сообщил сегодня во время выступления на сербско-украинском бизнес-форуме, передает УНН.
"Завтра я подпишу закон о валюте, который был подан мной и проголосован парламентом. Это будет самая большая реализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине. Мы не будем иметь никаких ограничений и это очень повлияет на ситуацию для инвесторов в очень короткий период времени", - сообщил Порошенко.
Как сообщал УНН, "Закон о валюте и валютные операции" обеспечивает одну из экономических свобод - свободу движения капитала и вводит финансовый безвиз. Так прокомментировал принятие закона о валюте Президент Украины Петр Порошенко.