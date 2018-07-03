Порошенко завтра подпишет закон о валюте

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82330 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111796 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132745 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139648 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176220 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130600 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186834 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Порошенко завтра подпишет закон о валюте

Порошенко завтра подпишет закон о валюте

Киев  •  УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра подпишет закон о валюте. Об этом он сообщил сегодня во время выступления на сербско-украинском бизнес-форуме, передает УНН.

"Завтра я подпишу закон о валюте, который был подан мной и проголосован парламентом. Это будет самая большая реализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине. Мы не будем иметь никаких ограничений и это очень повлияет на ситуацию для инвесторов в очень короткий период времени", - сообщил Порошенко.

Как сообщал УНН, "Закон о валюте и валютные операции" обеспечивает одну из экономических свобод - свободу движения капитала и вводит финансовый безвиз. Так прокомментировал принятие закона о валюте Президент Украины Петр Порошенко.

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