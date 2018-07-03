Порошенко завтра підпише закон про валюту

"Завтра я підпишу закон про валюту, який був поданий мною і проголосований парламентом. Це буде найбільша реалізація з 1993 року, яка взагалі коли-небудь була в Україні. Ми не будемо мати ніяких обмежень і це дуже повпливає на ситуацію для інвесторів у дуже короткий період часу", - повідомив Порошенко.



Як повідомляв УНН, “Закон про валюту і валютні операції” забезпечує одну з економічних свобод — свободу руху капіталу та запроваджує фінансовий безвіз. Так прокоментував прийняття закону про валюту Президент України Петро Порошенко.