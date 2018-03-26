Порошенко предостерег от врага в тылу, который камуфлируется и действует через политиков

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 27824 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56344 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 94577 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106731 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115163 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120984 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132281 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146726 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Порошенко предостерег от врага в тылу, который камуфлируется и действует через политиков

Порошенко предостерег от врага в тылу, который камуфлируется и действует через политиков

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Враг внутри Украины использует в своих целях политиков, которые на первый взгляд производят впечатление проукраинских. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю четвёртой годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

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"На фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу - здесь, внутри Украины, враг камуфлируется, восполняет, мимикрирует, действует замаскировано, коварно, маскируясь, через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление, на первый взгляд, вполне проукраинских. Слова из уст вырываются якобы патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются брать деньги даже из Москвы", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб.

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