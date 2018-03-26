Порошенко предостерег от врага в тылу, который камуфлируется и действует через политиков

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"На фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу - здесь, внутри Украины, враг камуфлируется, восполняет, мимикрирует, действует замаскировано, коварно, маскируясь, через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление, на первый взгляд, вполне проукраинских. Слова из уст вырываются якобы патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются брать деньги даже из Москвы", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб.