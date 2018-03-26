Порошенко предостерег от врага в тылу, который камуфлируется и действует через политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Враг внутри Украины использует в своих целях политиков, которые на первый взгляд производят впечатление проукраинских. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю четвёртой годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
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"На фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу - здесь, внутри Украины, враг камуфлируется, восполняет, мимикрирует, действует замаскировано, коварно, маскируясь, через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление, на первый взгляд, вполне проукраинских. Слова из уст вырываются якобы патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются брать деньги даже из Москвы", - заявил Порошенко.
Напомним, Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб.