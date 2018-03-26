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Порошенко застеріг від ворога в тилу, який камуфлюється і діє через політиків

Київ • УНН

 • 7691 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Ворог всередині України використовує у своїх цілях політиків, які на перший погляд справляють враження проукраїнських. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 4-ої річниці Національної гвардії України заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

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"На фронті чи по колорадській стрічці, чи по російському триколору дуже легко пізнати ворога. Складніше розібратися в тилу – тут, всередині України, ворог камуфлюється, гримується, мімікрує, діє замасковано, підступно, маскуючись, через п’яту колону. Він використовує у своїх інтересах та вплітає в свої ганебні сценарії політиків, які справляють враження, на перший погляд, цілком проукраїнських. Слова із вуст вириваються нібито патріотичні, а на лобі не написано, що іноді вони не стидаються брати гроші навіть із Москви", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Закарпаття стало об’єктом атаки російських спецслужб.

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