Порошенко зарегистрировал в ВР законопроект о переименовании ВДВ

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Минобороны разработало изменения в законодательство в связи с тем, что из-за оккупации Россией части территории Украины военнослужащим не нравится название ВДВ (высокомобильные десантные войска), которое звучит так же как ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора.

"Учитывая это, было бы целесообразно переименовать высокомобильные десантные войска ВСУ в десантно-штурмовые войска ВСУ", - отмечается в пояснительной записке.

Добавим, законопроект обозначен как неотложный и уже отправлен на рассмотрение комитета.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко постановил изменить название украинских десантных войск на Десантно-штуромви войска Вооруженных сил Украины.