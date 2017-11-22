Порошенко зареєстрував у ВР законопроект про перейменування ВДВ

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, Міноборони розробило зміни до законодавства у зв’язку з тим, що через окупацію Росією частини територій України військовослужбовцям не подобається назва ВДВ (високомобільні десантні війська), яке звучить так само як ВДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора.

“З огляду на це, було б доцільно перейменувати високомобільні десантні війська ЗСУ в десантно-штурмові війська ЗСУ”, — наголошується в пояснювальній записці.

Додамо, законопроект позначений як невідкладний та вже відправлений на розгляд комітету.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко постановив змінити назву українських десантних військ на Десантно-штуромві війська Збройних сил України.