Порошенко заверил, что ни один из олигархов не влияет на него

"Я подчеркну, что ни один из них впервые не имеет никакого влияния на позицию Президента. Это и есть деолигархизация. Мы должны делать все возможное для того, чтобы создать условия, когда рынок будет определять цены, побеждать будет тот, кто имеет конкурентоспособную продукцию, меньшую себестоимость, высокое качество, лучший менеджмент. И не мне это оценивать, а рынку", - подчеркнул он.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.