Порошенко запевнив, що жоден з олігархів не має впливу на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що жоден олігарх не має впливу на його позицію як Глави держави. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“Я наголошу, що жоден з них вперше не має жодного впливу на позицію Президента. Це і є деолігархізація. Ми маємо робити все можливе для того, щоби створити умови, коли ринок буде визначати ціни, перемагати буде той, хто має конкурентоздатну продукцію, меншу собівартість, вищу якість, кращий менеджмент. І не мені це оцінювати, а ринку”, — наголосив він.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.