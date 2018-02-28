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Порошенко запевнив, що жоден з олігархів не має впливу на нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що жоден олігарх не має впливу на його позицію як Глави держави. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.

“Я наголошу, що жоден з них вперше не має жодного впливу на позицію Президента. Це і є деолігархізація. Ми маємо робити все можливе для того, щоби створити умови, коли ринок буде визначати ціни, перемагати буде той, хто має конкурентоздатну продукцію, меншу собівартість, вищу якість, кращий менеджмент. І не мені це оцінювати, а ринку”, — наголосив він.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.

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