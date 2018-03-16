Порошенко призвал президента Турции не признавать результатов выборов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвав своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.
Украинский лидер поблагодарил президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходил накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму.
Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. “Крым — это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции”, — заявил Петр Порошенко.
Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.