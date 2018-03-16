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Порошенко закликав президента Туреччини не визнавати результатів виборів у Криму

Порошенко закликав президента Туреччини не визнавати результатів виборів у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, закликавши свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.

Український лідер подякував президенту Туреччини за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішня розмова відбувалась напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею Криму.

Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. “Крим — це Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини”, — заявив Петро Порошенко.

Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.

Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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