Порошенко закликав президента Туреччини не визнавати результатів виборів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, закликавши свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.
Український лідер подякував президенту Туреччини за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішня розмова відбувалась напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею Криму.
Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. “Крим — це Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини”, — заявив Петро Порошенко.
Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.