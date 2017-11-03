Порошенко задекларировал еще 1 млн грн доходов от вкладов

Президент задекларировал, в частности, 80,913 тыс. грн доходов от процентов в ПАО "МИБ", и еще три суммы - 97,151 тыс. грн, 314,584 тыс. грн и 589,845 тыс. грн доходов от процентов в том же банке.

В целом это 1 млн 82 тыс. 493 грн.

Напомним, НАЗК не выявило нарушений в декларациях Порошенко за 2015 и 2016 годы.