Порошенко задекларировал еще 1 млн грн доходов от вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал свыше 1 миллиона гривен доходов в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованном в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Президент задекларировал, в частности, 80,913 тыс. грн доходов от процентов в ПАО "МИБ", и еще три суммы - 97,151 тыс. грн, 314,584 тыс. грн и 589,845 тыс. грн доходов от процентов в том же банке.
В целом это 1 млн 82 тыс. 493 грн.
Напомним, НАЗК не выявило нарушений в декларациях Порошенко за 2015 и 2016 годы.