Порошенко задекларував ще 1 млн грн доходів від вкладів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко задекларував понад 1 мільйона гривень доходів у вигляді процентів від вкладів в ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни у майновому стані, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Президент задекларував, зокрема, 80,913 тис. грн доходів від процентів у ПАТ "МІБ", та ще три суми - 97,151 тис. грн, 314,584 тис. грн та 589,845 тис. грн доходів від процентів у тому ж банку.
Загалом це 1 млн 82 тис. 493 грн.
Нагадаємо, НАЗК не виявило порушень у деклараціях Порошенка за 2015 і 2016 роки.