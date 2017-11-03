Порошенко задекларував ще 1 млн грн доходів від вкладів

Президент задекларував, зокрема, 80,913 тис. грн доходів від процентів у ПАТ "МІБ", та ще три суми - 97,151 тис. грн, 314,584 тис. грн та 589,845 тис. грн доходів від процентів у тому ж банку.

Загалом це 1 млн 82 тис. 493 грн.

Нагадаємо, НАЗК не виявило порушень у деклараціях Порошенка за 2015 і 2016 роки.