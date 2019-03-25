Порошенко вывел Божка из состава СНБО

"Согласно с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"... вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Е.Божка", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

Отметим, что уволенный глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок получил должность в Министерстве иностранных дел - его назначили заместителем министра иностранных дел Украины.