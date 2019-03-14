Звільненому голові Служби зовнішньої розвідки знайшли роботу в МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Звільнений голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок отримав посаду в Міністрестві закордонних справ. Відповідно до розпорядження КМУ №144, Божок став заступником міністра закордонних справ, передає УНН.
“Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником Міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року”, — йдеться у розпорядженні Кабміну від 13 березня.
Привітати із новою посадою Божка вже встиг і глава МЗС Павло Клімкін.
“Вітаю нового „старого“ дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний. Welcome back on board”, — написав міністр, додавши спільну із Божком світлину.
Раніше Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.
Додамо, що Божко очолив Службу у вересні 2017 року.