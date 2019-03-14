Уволенному главе Службы внешней разведки нашли работу в МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Уволенный глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок получил должность в Министрестве иностранных дел. Согласно распоряжению КМУ №144, Божок стал заместителем министра иностранных дел, передает УНН.
"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в распоряжении Кабмина от 13 марта.
Поздравить с новой должностью Божка уже успел глава МИД Павел Климкин.
"Поздравляю нового "старого "дипломата", вновь заместителя министра иностранных дел Егора Божка. Форма еще военная, но содержание дипломатическое. Welcome back on board", - написал министр, добавив совместную с Божком фотографию.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.
Добавим, что Божок возглавил Службу в сентябре 2017 года.