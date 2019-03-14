Президент звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Божка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це йдеться у відповідному указі Президента України №73/2019, передає УНН.
"Звільнити БОЖКА Єгора Валерійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.
Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року Служба зовнішньої розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок.
Після цього, у жовтні Президент звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17 жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня. 21 листопада Президент звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора місяці.
У листопаді 2017 року Президент Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.