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Президент звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Божка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це йдеться у відповідному указі Президента України №73/2019, передає УНН.

Президент звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Божка

"Звільнити БОЖКА Єгора Валерійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року Служба зовнішньої розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок.

Після цього, у жовтні Президент звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17 жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня. 21 листопада Президент звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора місяці.

У листопаді 2017 року Президент Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

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