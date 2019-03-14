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Президент уволил главу Службы внешней разведки Божка

Киев • УНН

 • 19385 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Об этом говорится в соответствующем указе Президента Украины №73/2019, передает УНН.

Президент уволил главу Службы внешней разведки Божка

"Уволить БОЖКА Егора Валерьевича от должности Главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре Президент уволил двух заместителей главы СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя главы внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября. 21 ноября Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

В ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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