Президент уволил главу Службы внешней разведки Божка

"Уволить БОЖКА Егора Валерьевича от должности Главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре Президент уволил двух заместителей главы СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя главы внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября. 21 ноября Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

В ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.