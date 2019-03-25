Порошенко вивів Божка зі складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Єгора Божка, який раніше був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ Президента №86/2019 від 22 березня 2019 року.
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю:
На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"... вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Є.Божка", - йдеться у документі.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 14 березня Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.
Зазначимо, що звільнений голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок отримав посаду в Міністерстві закордонних справ - його призначили заступником міністра закордонних справ України.