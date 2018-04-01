Порошенко посетит Германию для переговоров с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Об этом в twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Ангела Меркель снова была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ - на четвертый срок подряд.
Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.