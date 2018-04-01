Порошенко посетит Германию для переговоров с Меркель

"Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Ангела Меркель снова была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ - на четвертый срок подряд.

Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.