Порошенко відвідає Німеччину для переговорів з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Німеччини для переговорів з канцлером Ангелою Меркель. Про це в twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, Ангела Меркель знову була обрана парламентом Німеччини на посаду федерального канцлера ФРН - на четвертий термін поспіль.
Кандидатуру голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) підтримали 364 депутати бундестагу. "Проти" проголосували 315 парламентарів, ще 9 осіб утрималися.