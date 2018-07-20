Порошенко отреагировал на смертельное ДТП в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить госпитализированным в результате ДТП, которое унесло жизни 10 человек, всю необходимую помощь. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла в Житомирской области и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", - отметил Порошенко.
Напомним, ДТП произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек и еще 10 травмированы. Среди погибших есть ребенок.