Порошенко відреагував на смертельну ДТП на Житомирщині

"Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій аварії, яка сталася на Житомирщині та забрала життя 10 людей. Доручив керівництву області надати усю необхідну допомогу постраждалим, які знаходяться у лікарні", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, ДТП сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. Внаслідок аварії загинули 10 людей та ще 10 травмовані. Серед загиблих є дитина.