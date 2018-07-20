Порошенко відреагував на смертельну ДТП на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати госпіталізованим внаслідок ДТП, яка забрала життя 10 людей, усю необхідну допомогу. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій аварії, яка сталася на Житомирщині та забрала життя 10 людей. Доручив керівництву області надати усю необхідну допомогу постраждалим, які знаходяться у лікарні", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, ДТП сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. Внаслідок аварії загинули 10 людей та ще 10 травмовані. Серед загиблих є дитина.