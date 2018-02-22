Порошенко отреагировал на обыски журналисток в Оболонском суде Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева, относительно обыска журналистов, недопустимыми. Об этом в сети Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал Цеголко.
Добавим, что, по словам журналиста УНН, представители правоохранительных органов заставляли женщин показывать наличие одежды под куртками и пальто.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась из-за унизительного осмотра журналисток в Оболонском районном суде Киева, который устроили правоохранители, пытаясь выявить активисток Femen.