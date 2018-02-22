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Порошенко відреагував на обшуки журналісток в Оболонському суді Києва

Порошенко відреагував на обшуки журналісток в Оболонському суді Києва

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва, щодо обшуку журналістів, неприпустимими. Про це в мережі Facebook написав речник голови держави Святослав Цеголко, передає УНН.

“Президент вважає дії силовиків в Оболонському суді Києва неприпустимими. Просимо вибачення у всіх журналістів і чекаємо на результати службового розслідування”, — написав Цеголко.

Додамо, що, за словами журналіста УНН, представники правоохоронних органів змушували жінок показувати наявність одягу під куртками та пальто.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському районному суді Києва, який влаштували правоохоронці, намагаючись виявити активісток Femen.

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