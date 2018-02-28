Порошенко ответил на все вопросы об отпуске на Мальдивах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время отпуска не потратил ни одной гривны из государственного бюджета. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Согласно Конституции Украины президент не может никому передавать свои обязанности, поэтому 24 годы в сутки уже почти 4 года я нахожусь на связи, выполняю обязанности президента, выполняю функции главнокомандующего, и в начале января я этих обязанностей никому не передоверял", - отметил он.
Порошенко также отметил, что пересекал границу под собственным именем и паспортом.
"Хочу твердо подчеркнуть, что границу я пересекал под своей фамилии, по своему паспорту с соответствующей регистрацией в пограничников", - рассказал он.
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По словам президента, после путешествия он призвал собственную службу безопасности подтвердить эту информацию, что они и сделали.
"Олатил я и самолет и отель со своего банковского счета в украинском банке и в поданной декларации - это должно произойти в течение ближайших 3,5 недель - вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, все средства были задекларированы", - подчеркнул президент.
Напомним, Соединенные Штаты Америки в проекте федерального бюджета на 2019 предусмотрели 200 млн долларов помощи Украине на цели усиления безопасности и обороны.