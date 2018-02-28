Порошенко відповів на всі питання про відпустку на Мальдівах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко під час відпустки не витратив жодної гривні з державного бюджету. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики-2018” у Києві, передає кореспондент УНН.
“Згідно до Конституції України президент не має нікому передавати свої обов’язки, тому 24 годи на добу вже майже 4 роки я знаходжусь на зв’язку, виконую обов’язки президента, виконую функції головнокомандувача, і на початку січня я цих обов’язків нікому не передоручав”, — зазначив він.
Порошенко також зазначив, що перетинав кордон за власним імям та паспортом.
“Хочу твердо наголосити, що кордон я перетинав за своїм прізвищем, по своєму паспорту з відповідною реєстраціє у прикордонників”, — розповів він.
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За словами президента, після подорожі він закликав власну службу безпеки підтвердити цю інформацію, що вони і зробили.
“Сплачував я це і літак і готель зі свого банківського рахунку в українському банку і в поданій декларації — це має відбутись протягом найближчих 3,5 тижнів — ви зможете у цьому переконатись. Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, всі кошти були задекларовані”, — підкреслив президент.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у проекті федерального бюджету на 2019 рік передбачили 200 млн доларів допомоги Україні на цілі посилення безпеки і оборони.