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Порошенко увеличил состояние на 2 миллиарда за два месяца, помог "слепой траст"

Порошенко увеличил состояние на 2 миллиарда за два месяца, помог "слепой траст"

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:44  •  4740 просмотра

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Петр Порошенко задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это втрое больше прошлогодней выплаты от "слепого траста", который позволяет компании работать в россии во время войны.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатился еще более чем на 1 миллиард гривен. Почти 824 млн. грн. из этой значительной суммы олигарх получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК со ссылкой на изменения в имущественном состоянии декларанта, внесенные 10 октября, передает УНН.

10 октября Петр Порошенко внес к своему имущественному положению и задекларировал 823,7 млн ​​грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это стало выплатой дивидендов от так называемого "слепого траста". Указанная сумма почти втрое больше прошлогодней.

Для сравнения: в 2023 году слепой траст перечислил нардепу 329 млн грн дивидендов, в 2022 году – 905 млн грн, в 2021 году – всего лишь 152,4 млн грн. Кроме этого, в октябре лидер "Евросолидарности" указал и другие крупные доходы: 213 млн. грн. в виде суммы погашения облигаций и почти 2 млн. из других источников.

История со слепым трастом тянется с 2016 года, когда мировые СМИ одновременно опубликовали большое расследование, раскрывающее причастность многих мировых лидеров и известных людей разных профессий к сокрытию огромных сумм денег в оффшорных компаниях. Среди них оказались Петр Порошенко и путин. Целью создания оффшорных компаний была минимизация налогов Порошенко. После скандала олигарх был вынужден передать свою компанию "Рошен" вроде бы в "слепой" траст. Это позволило компании нардепа, еще работать в России даже во время войны. А в сентябре 2024 года на прилавках магазинов Курской области россии были обнаружены полки Рошен с конфетами.

Как сообщалось ранее, Порошенко всего за один месяц войны обогатился на миллиард. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россиян.

Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму больше, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Всего за годы полномасштабного вторжения Порошенко поднялся с 12-го на 3 место богатейших олигархов, богаче его – только Ахметов и Пинчук.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика