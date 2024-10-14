Порошенко збільшив статки на 2 мільярди за два місяці, допоміг "сліпий траст"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у жовтні збагатів ще на більш, ніж 1 мільярд гривень. Майже 824 млн грн з цієї значної суми олігарх отримав від так званого "сліпого трасту", повідомляє портал НАЗК із посиланням на зміни у майновому стані декларанта, внесені 10 жовтня, передає УНН.

10 жовтня Петро Порошенко вніс до свого майнового стану та задекларував 823,7 млн грн дивідендів від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Це стало виплатою дивідендів від так званого "сліпого трасту". Вказана сума є майже втричі більшою за минулорічну.

Для порівняння: у 2023 році "сліпий траст" перерахував нардепу 329 млн грн дивідендів, у 2022 році – 905 млн грн, у 2021 році – всього лише 152,4 млн грн. Крім цього, у жовтні лідер "Євросолідарності" вказав й інші великі доходи: 213 млн грн у вигляді суми погашення облігацій та майже 2 млн з інших джерел.

Історія зі сліпим трастом тягнеться з 2016 року, коли світові ЗМІ одночасно опублікували велике розслідування, що розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей різних професій до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, виявилися Петро Порошенко і путін. Метою створення офшорних компаній була мінімізація податків Порошенком. Після скандалу олігарх був вимушений передати свою компанію "Рошен" начебто у "сліпий" траст. Це дозволило компанії нардепа, ще працювати в росії навіть під час війни. А у вересні 2024 року у на прилавках магазинів Курської області росії були виявлені полиці Рошен з цукерками.

Як повідомлялось раніше, Порошенко лише за один місяць війни збагатився на мільярд. Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення росіян.

Також, згідно аналітичного звіту YouControl, депутати від партії "Європейська солідарність", яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися на суму більшу, ніж усі інші депутати разом узяті.

Всього за роки повномасштабного вторгнення Порошенко піднявся з 12-го на 3 місце найбагатших олігархів, багатше нього – тільки Ахметов і Пінчук.