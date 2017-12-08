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Порошенко надеется, что Украина присоединится к Шенгенской зоне

Порошенко надеется, что Украина присоединится к Шенгенской зоне

Киев  •  УНН

 • 13619 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украине удастся присоединиться к странам Шенгенской зоны. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, передает УНН.

"Я хотел бы выразить надежду, что Украине удастся присоединиться к странам Шенгенской зоны. Это также одна из наших инициатив по программе Восточное партнерство+, которая предусматривает ряд проектов, по нашему сотрудничеству: присоединение Украины к Европейскому союзу, присоединение Украины к Цифровому союзу, присоединение Украины к Шенгенскому союзу, и мы очень внимательно анализируем перспективы присоединения Украины к Таможенному союзу", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что это будет чрезвычайно амбициозная задача для Украины.

Напомним, ранее П.Порошенко заявлял, что Украина будет двигаться к подписанию ассоциации с Шенгенской зоной для углубления безвизового режима.

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