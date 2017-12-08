Порошенко сподівається, що Україна приєднається до Шенгенської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив надію, що Україні вдасться приєднатись до країн Шенгенської зони. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте у Вільнюсі, передає УНН.
“Я хотів би висловити надію, що Україні вдасться приєднатись до країн Шенгенської зони. Це також одна з наших ініціатив по програмі Східне партнерство+, яка передбачає низку проектів, щодо нашої співпраці: приєднання України до Європейського союзу, приєднання України до Цифрового союзу, приєднання України до Шенгенського союзу і ми дуже уважно аналізуємо перспективи приєднання України до Митного союзу”, — сказав П.Порошенко.
Президент зазначив, що це буде надзвичайно амбітним завданням для України.
Нагадаємо, раніше П.Порошенко заявляв, що Україна рухатиметься до підписання асоціації з Шенгенською зоною для поглиблення безвізового режиму.