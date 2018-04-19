Порошенко сегодня проведет разговор с Вселенским Патриархом

"Эта уверенность, которая была продемонстрирована в этом зале, - уверен, что она соответствует настроениям в украинском обществе... Хочу подчеркнуть, что государство не имеет права и не должно вмешиваться в церковные дела или даже больше - иностранное государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины. Если Москва объявляет своей канонической территорией - это ли не является посягательством на территориальную целостность Украины, имеем ли мы право молча наблюдать за этим? Мы не позволим, чтобы пострадали права каждого верующего. Украинская автокефальная церковь является одной из институциональных основ нашей независимости. Разрешите мне этот дух передать в телефонном разговоре с Вселенским патриархом, который состоится прямо сейчас. Мы докажем позицию парламента, Президента, украинских граждан и иерархов", - сообщил П.Порошенко.

Вместе с тем в Twitter он отметил, что надеется на скорейшее предоставление Томоса.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарха Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

Спасибо парламента за поддержку обращения к Вселенскому Патриарху по автокефалии Православной Церкви в Украине!



Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля Божья.



Нам остается добросовестно молиться Вселенского Патриарха и за скорейшее предоставление Томосу. pic.twitter.com/stbFHEzs2w



