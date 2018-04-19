Порошенко сьогодні проведе розмову з Вселенським Патріархом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні в телефонні розмові з Вселенським патріархом передасть про позицію України щодо автокефалії православної церкви. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Ця впевненість, яка була продемонстрована в цій залі, — впевнений, що вона відповідає настроям в українському суспільстві... Хочу наголосити, що держава не має права і не повинна втручатися в церковні справи або навіть більше — іноземна держава не має права втручатись в церковні справи України. Якщо Москва оголошує своєю канонічною територією - чи це не є зазіханням на територіальну цілісність України, чи маємо ми право мовчки спостерігати за цим? Ми не дозволимо, щоб постраждали права кожного віруючого. Українська автокефальна церква є одною з інституційних основ нашої незалежності. Дозвольте мені цей дух передати в телефонній розмові з Вселенським патріархом, яка відбудеться прямо зараз. Ми доведемо позицію парламенту, Президента, українських громадян і ієрархів”, — повідомив П.Порошенко.
Разом з тим у Twitter він зазначив, що сподівається на якнайшвидше надання Томосу.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві України.
Дякую парламенту за підтримку звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії Православній Церкві в Україні!
Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля Божа.
Нам залишається сумлінно молитися за Вселенського Патріарха і за якнайшвидше надання Томосу. pic.twitter.com/stbFHEzs2w