Порошенко рассказал, пойдет ли на следующие выборы Президента

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"Я точно буду участвовать в президентских выборах как избиратель. Точно буду голосовать. И буду голосовать в Украине, в Киеве... Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве. И я абсолютно не равнодушен к Украине. И я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Я не понимаю, о каком варианте "Б" вы говорите", - сказал Президент.

"Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании", - резюмировал он.

Напомним, Президент анонсировал встречу в "норманнском формате" на уровне диппредставительств.