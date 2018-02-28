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Порошенко розповів, чи піде на наступні вибори Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко сказав, що точно братиме участь у президентських виборах у 2019 році як виборець. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.

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"Я точно буду брати участь у президентських виборах як виборець. Точно буду голосувати. І буду голосувати в Україні, в Києві… Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. І я абсолютно не байдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу. Я не розумію, про який варіант "Б" ви говорите", - сказав Президент.

"Я не програв ще у своєму житті жодної виборчої кампанії", - резюмував він.

Нагадаємо, Президент анонсував зустріч у “норманському форматі” на рівні диппредставництв.

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