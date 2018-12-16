Порошенко рассказал будет продлен военное положение

"Я четко отметил в его введении, что он вводится на 30 дней. Хочу отдельно подчеркнуть, что это было мое решение, которое предшествовало даже началу рассмотрения этой ситуации в парламенте. Моя принципиальная позиция - ни одно военный положение не будет препятствовать проведению выборов. И если не произойдет начало широкомасштабной агрессии - вторжение войск вооруженных сил РФ на территорию Украины вне линии соприкосновения, административной границы отдельно, военное положение продлено не будет и начнется подготовка к выборам Президента 31 марта 2019", - сказал он.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.