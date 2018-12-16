Порошенко розповів чи буде продовжений воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Воєнний стан у 10 областях України не буде продовжений, якщо не відбудеться вторгнення російських військ на нашу територію. Про це сьогодні завив Президент України Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Я чітко наголосив про його запровадження, що він запроваджується на 30 днів. Хочу окремо наголосити, що це було моє рішення, яке передувало навіть початку розгляду цієї ситуації в парламенті. Моя принципова позиція — жоден воєнний стан не буде перешкоджати проведенню виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії — вторгнення військ збройних сил РФ на територію України за межами лінії зіткнення, адміністративного кордону окремо, воєнний стан продовжений не буде і почнеться підготовка до виборів Президента 31 березня 2019 року”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.