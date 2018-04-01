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Порошенко рассчитывает на соблюдение РФ режима тишины, однако призвал военных поддерживать боеготовность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на то, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня на Донбассе во время Пасхального перемирия, однако призвал военных быть готовыми в любой момент дать отпор противнику. Об этом глава государства написал в Тwitter, передает УНН.

“Рассчитываю, что в этот раз РФ будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так что место это какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их „собеседников“ с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля”, - написал президент.

Добавим, как сообщается на сайте главы государства, Порошенко сегодня встретился с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Нацгвардии, которые защищают Украину на Востоке. Он призвал их поддерживать боеспособность и быть готовыми показать ее в любой момент.

“Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск”, - сказал президент.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном им удалось дожать Президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы заключить Пасхальное перемирие на Донбассе.

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