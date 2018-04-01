Порошенко розраховує на дотримання РФ режиму тиші, однак закликав військових підтримувати боєготовність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко розраховує на те, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню на Донбасі під час Великоднього перемир'я, проте закликав військових бути готовими в будь-який момент дати відсіч противнику.. Про це глава держави написав у Тwitter, передає УНН.
“Розраховую, що цього разу РФ дотримуватиметься режиму припинення вогню. Віри Москві нема. Над Кремлем не хрести, а зірки, отож місце воно якесь не дуже православне. І воїни не гірше за мене знають, що слово їхніх „співрозмовників“ з того боку лінії зіткнення, не варте й рваного рубля”, — написав президент.
Додамо, як повідомляється на сайті глави держави, Порошенко сьогодні також зустрівся з військовослужбовцями 79 десантно-штурмової бригади та бійцями Нацгвардії, які боронять Україну на Сході. Він закликав їх підтримувати боєздатність та бути готовими продемонструвати її у будь-який момент.
“Нам треба тримати порох сухим. Нам треба бути готовими продемонструвати у будь-яку хвилинку боєздатність українських військ”, — сказав президент.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном їм вдалося дотиснути президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб укласти Великоднє перемир’я на Донбасі.