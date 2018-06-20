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Порошенко провел переговоры с министром ИД Латвии

Порошенко провел переговоры с министром ИД Латвии

Киев  •  УНН

 • 8347 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Президент выразил благодарность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и помощь латвийской стороны в противодействии российской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Также Порошенко сообщил Ринкевичсу о ситуации на Донбассе, в частности продолжение обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Стороны также сверили позиции в преддверии нынешнего саммита Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в Брюсселе. Отдельное внимание было уделено решительной противодействия российскому вмешательству в демократические избирательные процессы в Украине и странах ЕС.

Ринкевичс подчеркнул важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, Порошенко провел беседу с директором МВФ Лагард по закону об Антикоррупционном суде.

Украинские Национальные Новости

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